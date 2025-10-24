На портале и в приложении "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по "Кускову"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На портале и в приложении "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по музею-заповеднику "Кусково". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Пользователи познакомятся с богатой историей усадьбы Шереметевых, увидят уникальные природные объекты и современные спортивные площадки, которые гармонично вписаны в исторический ландшафт", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

17 точек, которые смогут посетить туристы в рамках экскурсии, отмечены на интерактивной карте в приложении.

Прогулку посетители начнут у входа в лесопарк, который в любое время суток открыт для свободного посещения. Лесной (Собачий) пруд, имеющий форму сердца, стал одной из остановок маршрута. Легенда гласит, что граф Николай Петрович Шереметев приказал вырыть его специально для своей возлюбленной Прасковьи Жемчуговой.

Кроме того, можно будет увидеть факельные колонны у Большого Дворцового пруда. В XVIII веке факелы на них зажигали во время пышных приемов. Огни не только создавали праздничную атмосферу, но и указывали путь гостям.

Также туристы увидят стадион "Фрезер", принадлежавший заводу по изготовлению режущих инструментов. Здесь за юношескую команду играл советский футболист Эдуард Стрельцов, который стал олимпийским чемпионом в 1956 году.

Аудиогид познакомит посетителей и с современными постройками "Кускова". Например, со скейт-парком, который построили в 2022 году в рамках проекта реабилитации лесопарка. Он пользуется популярностью у BMX-велосипедистов, скейтбордистов и тех, кто предпочитает самокаты. Его конфигурация соответствует международным требованиям для дисциплины "скейтбординг-стрит".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что усадьбе "Кусково" исполнилось 310 лет. Она является и сохранившимся архитектурно-парковым ансамблем XVIII века, и единственным в стране специализированным Музеем керамики.

Мэр Москвы напомнил, что ансамбль летней резиденцией Шереметевых сформировался в 1750–1770 годах. Для посещения усадьбу открыли с 1919 года. В 2022-м завершили реабилитацию и благоустройство лесопарка. С 2025 года там проводятся фестивали и выставки.

