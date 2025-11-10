Юрист Хаминский: похитителю бордер-колли в Москве грозит до девяти лет тюрьмы

Мужчину подозревают в краже и убийстве собаки в ТиНАО, сообщили в столичной прокуратуре. При этом, по данным СМИ, его семья может быть причастна к похищению более чем 20 животных и продаже мяса в корейские рестораны. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы ее не брали"

8 ноября в соцсетях завирусилось видео с камер наблюдения: на кадрах неизвестный мужчина выманил собаку породы бордер-колли из гаражного массива на улице Флотской в Москве и увез на автомобиле. Как рассказали в столичной прокуратуре, после этого он убил ее в безлюдном месте с помощью ножа и молотка.

По данным ведомства, подозреваемый признал вину. По факту пропажи и убийства собаки возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (пункт "в" части 2 статьи 245 УК РФ).

Хозяева пропавшей бордер-колли рассказали порталу MSK1.RU, что изначально во время поисков нашли мужчину по имени Сергей. Однако он и его семья отрицали свою причастность к исчезновению питомца.



хозяйка собаки Детективы сказали, что если бы у них () была собака, то они бы ее вернули, так как очень сильно испугались. Потом волонтеры писали, что их забрали в отдел.

Ранее СМИ сообщали, что семья Сергея якобы украла подобным образом более 20 собак, чтобы продать мясо в рестораны корейской кухни. По данным телеграм-канала SHOT, в 2019 году при обыске в их доме были обнаружены десятки ошейников и чужая собака, обколотая неизвестным веществом. Тогда фигуранты отделались штрафом в 500 тысяч рублей, утверждает источник.

Однако супруга Сергея Луиза рассказала журналистам РЕН ТВ, что ошейники тогда им подкинули.

"Ну нафига мне? Я что, коллекционер этих старых ошейников?" – сказала она.

Также женщина отрицала на камеру, что их семья причастна к пропаже бордер-колли.

"Мы ее не брали", – утверждает женщина.

При этом один из прошлых работодателей Сергея рассказал "Московскому комсомольцу", что в 2019 году мужчина устраивался к нему на работу шофером. Брать его в итоге не стали, так как посчитали подозрительным.

"В 2019 году он пришел устраиваться к нам в компанию на работу, ему назначили испытательный срок. Нужно было развозить на "Газели" разные грузы. Претендент почему-то ездил вместе с женой и сыном, что вызывало вопросы, и вообще производил впечатление неадеквата", – поделился мужчина.

"Нужен GPS-трекер"

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Москвой 24 усмотрел кроме наказания за жестокое обращение с животными еще и статью о краже.

"Собака, помимо того что является питомцем и членом семьи, с точки зрения закона еще и имущество владельца. Если факт хищения подтвердится, это само по себе уголовное преступление", – сказал он.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Таким образом, по совокупности статей ему может грозить весьма существенный срок, если следствие докажет его причастность. Мотивы в данной ситуации уже не будут иметь решающего значения для суда – сам факт совершения преступления автоматически влечет уголовную ответственность.

Чтобы обезопасить питомцев, депутат призвал не оставлять их без присмотра.

"Чаще всего жертвами подобных неадекватных действий становятся животные, которые предоставлены сами себе на улице. Они могут пострадать не только от так называемых догхантеров, но и стать объектом похищений, садистских действий или убийств. В группе риска всегда те, за кем нет должного присмотра", – подчеркнул парламентарий.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с "Газетой.Ru" подчеркнул, что, если подтвердится информация о продаже мяса собак в корейские рестораны, исполнителей могут привлечь по статье о жестоком обращении с животными из корыстных побуждений, совершенным группой лиц.





Александр Хаминский юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Ответственность за такое преступление предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. В свою очередь, за кражу животных подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы, а по правилам сложения наказаний похитители собак могут получить до девяти лет лишения свободы.

При этом ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с изданием "Постньюс" усомнился в версии о продаже мяса животных в рестораны.

"Такой практики нет. Когда я был в Корее, то спрашивал у жителей. Они говорят, что эта история уже ушла в небытие", – отметил эксперт.

В то же время президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с Агентством "Москва" порекомендовал хозяевам животных купить для них GPS-трекер, который поможет быстро найти их в первые минуты после исчезновения.





Владимир Голубев президент РКФ К сожалению, кража собаки, особенно породистой, не такая уж редкая ситуация. Ответственному собаководу необходимо всегда продумывать дополнительные меры предосторожности. Мы всегда подчеркиваем, как важна маркировка: у животного всегда должны быть чип и/или клеймо, а на ошейнике – всегда находиться адресник. Однако в вопросе кражи собаки этих мер определенно будет недостаточно. Наилучшее решение – это приобретение GPS-трекера, который крепится на ошейник.

Выпускать гулять собаку без присмотра можно исключительно на безопасных закрытых территориях, подчеркнул Голубев. К таким эксперт отнес, например, свои участки с надежным забором без щелей и подкопов.

Если собака пропала, стоит как можно быстрее предать дело огласке: распространите информацию в чатах дома, района, волонтерских группах. Расклейте информацию о собаке. При этом не указывайте номер клейма или особые приметы, чтобы оградить себя от мошенников. Обратитесь в полицию с заявлением о краже, запросите видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения", – сказал специалист.

По его словам, относиться к своему питомцу следует "как к маленькому ребенку". Безопасность собаки – прежде всего, ответственность ее хозяина, заключил Голубев.

