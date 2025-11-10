РАН: сильная магнитная буря может начаться в ночь на 11 ноября

Фото: depositphotos/vampy1

Сильная магнитная буря может накрыть Землю в ночь на вторник, 11 ноября. Об этом предупредила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно прогнозам, на Землю могут обрушиться 2 фронта плазменного выброса, который произошел на Солнце. Первый из них может подойти к Земле в районе 20:00 по московскому времени. Через несколько часов ожидается и второй фронт, который будет мощнее.

Исследователи добавили, что выбросы частично отклонены к западу, однако сильные возмущения магнитосферы Земли все равно возможны. При этом сила воздействия может быть снижена, так как строго фронтального столкновения с плазмой быть не должно.

Ранее сообщалось, что на Солнце началась вспышка самого высокого класса X. Ученые продолжали фиксировать ее рост.

В течение минувших суток на Солнце было зарегистрировано свыше 10 вспышек, одна из которых достигла балла X. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Ученые прогнозировали умеренное влияние на Землю, пик которого придется на вторник, 11 ноября.