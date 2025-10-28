В РАН сообщили об оживлении геомагнитной обстановки

Фото: 123RF.com/thanhquangtran

Геомагнитная обстановка несколько оживилась после серии мертвых дней. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем телеграм-канале.

"Рост геомагнитных индексов ожидался заранее, причем даже более сильный чем фактически произошедший (прогноз был на магнитные бури, которых пока нет даже близко), поэтому можно сказать, что ситуация понятная и даже контролируемая", – говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что на обращенной к планете стороне Солнца уже несколько дней фиксируется довольно большая корональная дыра. По их мнению, через некоторое время ее влияние почувствуется на Земле.

Эксперты отметили, что геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.1. Она была зафиксирована 20 октября в 08:27 по московскому времени. Продолжительность события в группе пятен 4248 (N03W89) составила 34 минуты.

