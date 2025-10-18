Ученые показали активную область Солнца в дыму и пламени

Фото: xras.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН показала, как активная область 4246 в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону Солнца.

"Трудно даже примерно оценить запасы энергии, которые выбрасываются здесь сейчас Солнцем", – отметили в телеграм-канале лаборатории.

По словам ученых, с 10 октября область произвела более 100 вспышек, 25 из которых соответствуют уровню М. С 15 октября начались крупные выбросы плазмы в плоскости земной орбиты, однако к тому моменту активный центр уже ушел с линии Солнце – Земля.

Задеть планету мог только первый из выбросов, остальные формировались уже на безопасном расстоянии, отмечают исследователи.

"В настоящее время в центре продолжаются мощные взрывы: только за сегодня здесь произошло 5 M-вспышек. Но для Земли всё это представляет теперь уже чисто эстетическое зрелище", – поделились в ученые.

Через две недели область, в первых числах ноября, снова появится в поле зрения Земли на противоположном краю Солнца, но, по мнению исследователей, уже полностью разрушенная.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М). Ее зарегистрировали 18 октября в 13:51 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4 246 (N22W87).