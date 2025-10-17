Корональная дыра с Солнца заденет Землю в течение суток

Фото: depositphotos/magann

Существующая 4 месяца на Солнце корональная дыра достигнет орбиты Земли в течение суток, рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как отмечают ученые, корональные дыры – одни из самых долгоживущих образований на Солнце. Из-за вращения звезды они возвращаются к позиции напротив Земли примерно каждые 27 суток. Признаки образования дыры появились еще летом, в июле и августе, но до сих пор она располагалась слишком высоко, и поток солнечного ветра из нее проходил мимо Земли.

"На этот раз, как видно, дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет", – констатируют эксперты.

Признаком скорого прибытия потока стал зарегистрированный несколько часов назад рост плотности плазмы в околоземном пространстве, поделились ученые.

Хотя для метеочувствительных людей серьезных поводов для беспокойства нет – воздействие ожидается слабым. У любителей астрономии появился шанс увидеть полярные сияния в ближайшие двое суток.

Земля ранее уже входила в зону действия крупной корональной дыры на Солнце. Событие произошло в ночь на 2 октября. По словам ученых, возвращение геомагнитных индексов в красную зону происходило на фоне резкого увеличения скорости солнечного ветра, которая 1 октября многократно превышала порог 750–800 километров в секунду, разделяющий нормальные и экстремальные значения.

Кроме того, в ночь на 17 октября на Солнце зафиксировали две вспышки класса М. Они наблюдались в 02:19 и 04:28 по московскому времени в группе пятен 4246 (N23W67) и 4246 (N23W67). Длительность первой составляла 16 минут, а второй – 25 минут.