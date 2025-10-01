Земля подпадет под действие корональной дыры на Солнце

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Земля войдет в зону действия новой крупной корональной дыры на Солнце в ночь на 2 октября. Об этом предупредила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В настоящее время геомагнитная обстановка остается нестабильной как на экваториальных, так и на средних и высоких широтах. С 16:00 по московскому времени ученые зарегистрировали магнитные бури уровня G1–G2.

По словам ученых, возвращение геомагнитных индексов в красную зону происходит на фоне резкого увеличения скорости солнечного ветра, которая 1 октября многократно превышала порог 750–800 километров в секунду, разделяющий нормальные и экстремальные значения.

Кроме того, между 17:00 и 18:00 по Москве на востоке страны на короткое время возникла мощная зона полярных сияний. К 20:00–21:00, когда в большинстве европейских регионов стемнеет, есть шанс, что сияния вернутся в третий раз за ночь, что является исключительно редким явлением.

Вместе с тем на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности. Они имеют характерные пологие профили излучения и усиливают солнечный ветер, накачивая его веществом и энергией.

"Совокупность этих факторов пока не позволяет прогнозировать сроки стабилизации геомагнитной обстановки. На данный момент считается, что обсуждать это в текущей ситуации будет иметь смысл не раньше начала будущей недели", – отметили ученые.

Помимо этого, эксперты обратили внимание на риск возникновения мощных вспышек, поскольку за последние двое суток значительно увеличились площади солнечных пятен. Явление привело к росту запасов энергии для вспышек в короне.

Особенно опасная группа солнечных пятен № 4236 расположилась точно на линии Солнце – Земля, что увеличивает вероятность прямого воздействия на планету и ухудшает краткосрочный прогноз.

В середине сентября руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что мимо Земли благополучно пролетел потенциально опасный астероид 2025 FA22. Длина космического тела составляет порядка 300 метров. По словам ученого, в следующий раз этот астероид вернется к Земле 20 августа 2026 года. Однако близкие сближения ожидаются в 2089 и 2173 годах.