Магнитные бури на Земле продлятся как минимум до конца суток

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Магнитные бури фиксируются уже около двух суток и могут продлиться как минимум до конца текущего дня. Об этом сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Непрерывный магнитный шторм был зафиксирован с утра 30 сентября до утра сегодняшнего дня и длился более суток", – цитирует его ТАСС.

Ученый подчеркнул, что глобальное возмущенное состояние магнитосферы в настоящее время продолжается в полном объеме.

По информации Богачева, примерно с 12:00 до 16:00 по московскому времени был перерыв, однако в данный момент уровень геомагнитных возмущений вновь оказался в красной зоне. В 17:00–18:00 была зарегистрирована буря уровня G1-G2.

При этом, указал эксперт, рекордной продолжительности пока не будет, однако добавил, что геомагнитные возмущения еще не завершились.

30 сентября на Земле началась самая крупная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца.

По словам экспертов, прогноз на ближайшие сутки неблагоприятный. Возможно снижение бури до желтого уровня, однако обстановка на Солнце и в околоземном пространстве ситуацию не улучшают. Впервые за много дней вероятность вспышек X-класса превысила 50%.

