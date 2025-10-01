Магнитная буря на Земле длится уже более 30 часов

Фото: 123RF/aapsky

Магнитная буря, которая началась ночью 30 сентября, продолжается уже более 30 часов. Об этом сообщает News.ru. со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, величина поля снизилась в два раза, однако буря все еще находится в умеренном диапазоне на уровне G1–G2. За прошедшие сутки параметры межпланетной среды значительно ухудшились.

Скорость солнечного ветра увеличилась с 400 до 700 километров в секунду, а температура плазмы выросла с 100 до 300 тысяч градусов.

По словам экспертов, прогноз на ближайшие сутки неблагоприятный. Возможно снижение бури до "желтого" уровня, однако обстановка на Солнце и в околоземном пространстве ситуацию не улучшают. Впервые за много дней вероятность вспышек X-класса превысила 50%.

Начавшаяся на Земле магнитная буря оказалась самой крупной за три месяца и достигла категории G3+. В лаборатории уточнили, что события такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле пришелся прямой удар крупного солнечного протуберанца.