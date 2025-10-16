Четвертая сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/vampy1

Ученые зафиксировали новую вспышку на Солнце, ставшую четвертой за четверг, 16 октября, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Выброс энергии уровня M1.3 произошел в 17:08 по московскому времени в группе пятен 4246 (N21W65). Длительность составила 33 минуты.

Первая вспышка класса M2.7 была зарегистрирована в 01:28. Последующие вспышки M2.4 и M1.1 произошли в 02:45 и 03:21 соответственно. Уточнялось, что явления произошли в одной группе пятен.

Еще один выброс на Солнце был зафиксирован 14 октября. Тогда звезда выбросила один из самых крупных в 2025 году протуберанцев. Одновременно с этим явлением ученые зарегистрировали сильную вспышку класса М2.0. Ее продолжительность составила 9 минут.