Москвичи увидят комету, пролетающую последний раз мимо Земли в 670-х годах

Фото: 123RF/emvats

Москвичи могут увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), пролетающую последний раз мимо Земли в 670-х годах, в конце октября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Комета C/2025 A6 (Lemmon) – долгопериодическая комета, которую открыли 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон. Сейчас ее можно наблюдать в созвездии Гончие Псы с помощью бинокля от 30 до 100 миллиметров в диаметре, а также в небольшие любительские телескопы (видимая величина 5.0)", – отметила эксперт.

По словам специалиста, 21 октября комета максимально близко приблизится к Земле, пройдя на расстоянии менее 90 миллионов километров. Ее, скорее всего, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Горожане смогут найти комету после захода Солнца в западной части неба. Сначала необходимо отыскать красноватую звезду Арктур, а чуть выше будут гамма Волопаса и Мирак, комета расположится посередине между ними.

Кроме того, ученая указала, что комета пролетает мимо планеты примерно раз в 1,35 тысячи лет.

"Таким образом, в последний раз она пролетала мимо Земли примерно в 670-х, когда на месте нынешней России шло формирование славянских племен, а в Европе и на Ближнем Востоке происходила первая осада Константинополя", – добавила Кравченко.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области сняли комету C/2025 A6 Lemmon. Снимок сделал инженер обсерватории "Вега" НГУ Михаил Маслов. Для съемки он использовал 12-дюймовый телескоп системы Ньютона и фотоаппарат Pentax KP. Кадр получился, когда небесное тело находилось не очень высоко над горизонтом.

