Россияне смогут увидеть суперлуну в начале ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россияне смогут увидеть суперлуну (полнолуние, которое происходит на максимально близкой к Земле точке орбиты Луны. – Прим. ред.) 5 ноября, а не в октябре, заявила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман в беседе с ТАСС.

Ранее представитель учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета заявлял, что 7 октября Луна окажется на наименьшем расстоянии от центра Земли, благодаря чему можно будет увидеть суперлуние. Уточнялось, что спутник планеты окажется на расстоянии менее 360 тысяч километров.

"В году можно выделить одно суперлуние, а не несколько. Мы увидим его 5 ноября 2025 года <...>. Остальные полнолуния можно просто назвать большими или крупными полнолуниями года", – подчеркнула астроном.

Специалист напомнила, что фаза полнолуния наступит 5-го числа в 16:20 по московскому времени, а уже в 01:30 6 ноября Луна окажется на расстоянии 356 832 километров от Земли. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, что будет минимальным в этом году.

При этом октябрьское полнолуние начнется 06:49 7-го числа, а в 15:37 8 октября Луна будет на расстоянии 359 818 километров от Земли. Между этими событиями пройдет почти 33 часа. Другое похожее событие произойдет 5 декабря, тогда спутник планеты окажется в 356 961 километре от Земли, на 129 километров дальше, чем 5 ноября.

Ранее стало известно, что метеорный поток Драконид будет виден в Северном полушарии с 6 по 10 октября. В отличие от большинства звездопадов, его пик придется на вечерние часы, что делает наблюдение более удобным. Астрономы посоветовали уехать от города и смотреть в сторону севера или северо-запада, а также дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут.

