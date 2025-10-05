Жители Земли смогут наблюдать суперлуние 7 октября

Фото: 123RF/serrgey75

Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от центра Земли 7 октября, благодаря чему жители смогут увидеть суперлуние. Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли – менее 360 тысяч километров. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния", – цитирует его ТАСС.

8 октября Луна будет удалена до 360 тысяч километров от центра Земли, а 23 октября – на расстоянии 406 445 километров.

По словам эксперта, 13 октября Луна будет располагаться рядом с Юпитером, а утром 19-го числа жители Урала смогут увидеть необычный рассвет, когда спутник окажется западнее Венеры.

Кроме того, на протяжении октября жители Земли смогут увидеть кометы C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan. Первую можно будет наблюдать на северо-западном участке неба, вторую – на юго-западном. При этом 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды.

Ранее стало известно, что метеорный поток Драконид будет виден в Северном полушарии с 6 по 10 октября. В отличие от большинства звездопадов, его пик придется на вечерние часы, что делает наблюдение более удобным. Астрономы посоветовали уехать от города и смотреть в сторону севера или северо-запада, а также дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут.

