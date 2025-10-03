Ученый Бурмистров: россиянам нужно выехать за город, чтобы увидеть поток Дракониды

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров посоветовал выбирать место вдали от городских огней, чтобы увидеть метеорный поток Драконид. Об этом "Газете.ру" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Метеорный поток будет виден в Северном полушарии с 6 по 10 октября. В отличие от большинства звездопадов, его пик придется на вечерние часы, что делает наблюдение более удобным.

Бурмистров объяснил, что звездопад – это космический пылевой дождь из частиц комет и астероидов, которые вспыхивают светящимися полосами, сталкиваясь с атмосферой Земли.

Обычно Дракониды "дарят" 5–10 метеоров в час, но в 1933, 1946 и 2011 годах можно было увидеть сотни и даже тысячи вспышек. В этом году комета Джакобини-Циннера проходит точку максимального сближения с Солнцем, что повышает шансы на необычную активность.

Астрономы посоветовали уехать от города и смотреть в сторону севера или северо-запада, а также дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут. Явление можно снять на фотоаппарат с ручными настройками или использовать экшен-камеру, с длительной выдержкой и серийной съемкой.

Особое внимание советуют уделить вечеру 8 октября, поскольку с 18:00 до 19:00 по московскому времени ожидается кратковременный максимум – до 100–150 метеоров в час. При этом единственной помехой может стать полная Луна, так как ее сияние может "скрыть" более слабые вспышки.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что магнитная буря на Земле продолжается уже третьи сутки. Она находится на среднем уровне, в диапазоне G1–G3, с отдельными сильными пиками.

Она оказалась самой крупной за три месяца и достигла категории G3+. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле пришелся прямой удар крупного солнечного протуберанца.

