Магнитная буря продолжилась на Земле третьи сутки

Фото: 123RF/altitudevisual

Магнитная буря на Земле продолжается уже третьи сутки, сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Буря находится на среднем уровне, в диапазоне G1–G3, с отдельными сильными пиками. "Исключительно высокая" скорость солнечного ветра, который держится около границы в районе 700–800 километров в секунду, поддерживает состояние магнитосферы.

Кроме того, скорость ветра показывает отдельные пики в 900 километров в час. Несмотря на это, ученые предположили, что магнитосфера уже стабилизировалась, но в состоянии непрерывной бури среднего уровня.

По словам специалистов, это "не самый плохой вариант" и "лучшее", на что можно было рассчитывать.

Начавшаяся на Земле магнитная буря оказалась самой крупной за три месяца и достигла категории G3+. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле пришелся прямой удар крупного солнечного протуберанца.

