Новосибирский астроном Маслов запечатлел комету C/2025 A6 Lemmon

Фото: nsu.ru/Михаил Маслов

В Искитимском районе Новосибирской области сняли одну из ярчайших комет этой осени – C/2025 A6 Lemmon. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Снимок сделал инженер обсерватории "Вега" НГУ Михаил Маслов. Для съемки он использовал 12-дюймовый телескоп системы Ньютона и фотоаппарат Pentax KP. Кадр получился, когда небесное тело находилось не очень высоко над горизонтом.

По словам Маслова, максимум яркости кометы придется на конец октября – начало ноября.

"Рост яркости этой кометы с опережением изначального базового прогноза был ожидаем, поскольку она не первый раз проходит около Солнца", – пояснил астроном.

Как объясняет ученый, у таких комет самые летучие вещества с поверхности ядра уже сильно испарились при прошлых возвращениях. А когда она подлетает ближе к Солнцу, начинают плавиться и испаряться более тугоплавкие компоненты. Они резко увеличивают яркость небесного тела.

Комета C/2025 A6 Lemmon была открыта 3 января 2025 года в обсерватории "Маунт-Леммон" (США).

