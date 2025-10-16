Три сильные вспышки произошли на Солнце

Фото: depositphotos/KrisCole

Ученые зафиксировали на Солнце три вспышки предпоследнего класса мощности М в ночь на четверг, 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

"В 01:28 <…> зарегистрирована вспышка M2.7 продолжительностью 51 минута", – говорится в сообщении.

Последующие вспышки M2.4 и M1.1 произошли в 02:45 и 03:21. Продолжительность второй составила 15 минут, а третьей – 7 минут. Уточняется, что вспышки произошли в одной группе пятен.

Ранее на Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца. По словам ученых, на звезде наблюдается значительное усиление активности.

Кроме того, Солнце до этого выбросило один из самых крупных в 2025 году протуберанцев. Одновременно с этим явлением исследователи зарегистрировали сильную вспышку класса М2.0. Ее продолжительность составила 9 минут.