15 октября, 08:40

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как отметили ученые, сейчас на Солнце наблюдается значительное усиление активности.

"Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М. Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек", – пояснили эксперты.

По прогнозам специалистов, впервые с начала лета может быть достигнут уровень вспышек Х.

Ранее ученые предупредили о рекордных вспышках на Солнце в среду, 15 октября. Причиной этого станет движущееся в сторону Земли большое количество плазмы. Именно оно спровоцирует рост солнечной активности.

При этом, по данным лаборатории, за 13 октября на Солнце было зафиксировано 23 вспышки, а 14-го числа их количество достигло 14. При этом 2 из них оказались мощными.

Ученые предупредили о рекордном количестве вспышек на Солнце 15 октября

наука

