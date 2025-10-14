Рекордные вспышки на Солнце ожидаются 15 октября

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Рекордные за последние 2–3 месяца вспышки могут произойти на Солнце в среду, 15 октября. Об этом предупредили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной геомагнитных возмущений станет движущееся в сторону Земли большое количество плазмы, которое спровоцирует рост солнечной активности. При этом ученые подчеркнули, что пока ее мощности не хватает.

По данным лаборатории, за понедельник, 13 октября, на звезде было зафиксировано 23 вспышки, из которых 3 достигли класса М. При этом во вторник, 14-го числа, их количество достигло 14, из них 2 оказались мощные.

Вместе с тем Солнце выбросило один из самых крупных в 2025 году протуберанцев. Одновременно с этим явлением исследователи зарегистрировали сильную вспышку класса М2.0. Ее продолжительность составила 9 минут.

