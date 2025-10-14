Солнце выбросило одного из крупнейших протуберанцев в 2025 году

Фото: depositphotos/KrisCole

Солнце выбросило одного из самых крупных в 2025 году протуберанцев. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в своем телеграм-канале.

Ученые заявили, что протуберанец был зафиксирован между 02:00 и 04:00 14 октября. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей.

"По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров", – говорится в сообщении.

Также специалисты указали, что если бы протуберанец не был выброшен 14 октября, то 15 октября плазменное волокно вышло бы в положение, с которого ударило бы по планете краем.

Вместе с тем Институт прикладной геофизики выявил в минувшую ночь сильную вспышку на Солнце. Ее класс был определен как М2.0. Продолжительность вспышки составила 9 минут.

Ранее Европейское космическое агентство зарегистрировало рост Южно-Атлантической аномалии – области со сниженной активностью магнитного поля Земли. По словам ученых, она с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половине территории континентальной Европы. Также отмечается неравномерный характер расширения в африканском направлении.

