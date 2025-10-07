Облако плазмы от Солнца может добраться до Земли

Фото: 123RF/tatyanamakarova

Выброшенное Солнцем облако плазмы может добраться до Земли во вторник, 7 октября, сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Данный случай представляет особый интерес для науки. Выброс относится к категории "пограничных" – его скорость недостаточно высока для быстрого преодоления солнечной гравитации, но достаточна для медленного движения в межпланетном пространстве.

"Для ухода плазмы от Солнца требуются довольно высокие скорости: не менее 600 километров в секунду. Это необходимо для преодоления солнечной гравитации. По этой причине те облака газа, которые в итоге улетают в межпланетное пространство, имеют, как правило, высокие скорости – иначе им просто не совершить побег – и добираются до Земли за 2–3 суток", – поделились ученые.

Для расчета движения выбросов солнечной плазмы в основном используется модель WSA ENLIL. По ее подсчетам, такое облако плазмы может достичь Земли только через 4–5 дней, смешавшись с солнечным ветром.

"Расчет подобных пограничных случаев особенно сложен, но именно такой прогноз для данного события дала модель: облако, про которое все за давностью уже успели позабыть, сегодня по расчетам должно все же добраться до Земли", – отмечают специалисты.

В связи с прогнозом 7 октября повышены риски геомагнитных возмущений, возможны слабые магнитные бури.

Утром 3 октября на Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Ученые предположили, что облако плазмы доберется до Земли через 4–5 суток, 7 или 8 октября.

Ранее сообщалось, что длившаяся около четырех суток магнитная буря завершилась на Земле. По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, с вечера 3 октября наблюдалась быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Кр, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону.