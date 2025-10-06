06 октября, 09:50Наука
Вспышечная активность на Солнце начала снижаться
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
Вспышечная активность на Солнце все еще остается повышенной, однако начинает постепенно спадать. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По прогнозам ученых, геомагнитная обстановка в понедельник, 6 октября, будет спокойной.
Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури.
На Земле завершилась длившаяся 4 дня магнитная буря. Основной планетарный индекс Кр, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону.
При этом магнитная буря, начавшаяся 30 сентября, стала самой крупной за последние 3 месяца. Ее уровень достигал G3+. Геомагнитные возмущения также стали причиной того, что жители Европейской России смогли увидеть полярные сияния.
