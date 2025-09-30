Жители России смогут увидеть полярное сияние вторую ночь подряд

Фото: 123RF/lumays

Жители европейской части России смогут с высокой вероятностью увидеть полярные сияния вторую ночь подряд. Большие шансы наблюдать явления появятся до 23:00–00:00, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в минувшую ночь полярные сияния фиксировались в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Тверской, Челябинской и Свердловской областях, республиках Карелия, Коми и Татарстан. При этом достоверных сообщений из столичного региона и смежных областей не поступало.

Как пояснил руководитель лаборатории Сергей Богачев, когда на Солнце происходят взрывы, выделяется больше энергии, чем обычно, и Земля реагирует на них сильнее.

"Повышение активности на светиле началось примерно в субботу, 27 сентября, и пока продолжается. По этой причине наша планета тоже ведет себя нестандартно", – передает телеканал "360" слова эксперта.

Также он рассказал, что полярное сияние можно увидеть невооруженным взглядом, однако лучше воспользоваться телефоном или спецтехникой. Ученый порекомендовал задействовать фотоаппараты, поскольку у них иная чувствительность. Однако в некоторых регионах, например в Москве, Богачев призвал использовать телефоны.

При этом из-за городского ночного освещения красивого свечения полярного сияния жители столицы могут не увидеть. Любителям такого явления стоит направиться в область, к примеру в Дмитровский или Солнечногорский городской округ, указал ученый.

Кроме того, Богачев отметил, что полярное сияние не представляет опасности для людей.

"Оно чисто оптическое, происходит на огромных высотах в 100 километров, никакой опасности для людей не представляет. Если видите сияние, любуйтесь и наслаждайтесь им. Бояться нечего", – сказал собеседник издания.

Богачев предупредил, что на Земле может возникнуть магнитная буря.

Утром 30 сентября на Земле началась самая крупная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца.

К вечеру интенсивность бури стала снижаться. Она достигла уровня G1, что означает "слабо".

