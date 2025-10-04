Длившаяся 4 дня магнитная буря завершилась на Земле

Фото: 123RF/videst

Длившаяся около четырех суток магнитная буря завершилась на Земле, заявил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, с вечера 3 октября наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Кр, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону и, за исключением короткого периода 3 октября, держится в ней около 17 часов.

При этом факторов, которые могли бы вывести индекс из равновесия, не наблюдается, указал Богачев.

Магнитная буря началась на Земле 30 сентября и стала самой крупной за последние три месяца. Ее уровень достигал G3+. Геомагнитные возмущения также стали причиной того, что жители Европейской России смогли увидеть полярные сияния.