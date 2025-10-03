Выброшенное Солнцем облако плазмы может не дойти до Земли

Фото: depositphotos/KrisCole

Выброшенное Солнцем облако плазмы может не добраться до Земли. В таком случае изменений геомагнитной обстановки не будет, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Если облако сможет преодолеть расстояние от звезды до планеты, у него практически не будет шансов пройти мимо Земли. Предварительное моделирование... только по телескопическим данным показывает, что плазменное облако могло быть сильно заторможено в короне и, хотя и должно улететь, с большой вероятностью потеряло при движении в нижней атмосфере Солнца часть своего вещества", – указали ученые.

По их данным, ожидается медленный выброс с низкой остаточной массой, который дойдет до Земли только через 4–5 суток, 7 или 8 октября. При этом пока отсутствуют сведения с космических коронографов, которые могут подтвердить или опровергнуть выброс плазмы в межпланетное пространство.

В настоящее время угрозы значительно снижены, до фонового уровня, добавили ученые.

Утром 3 октября на Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. На тот момент ученые сообщали, что геомагнитная буря может начаться во второй половине воскресенья, 5 октября.

Вместе с тем магнитная буря продолжается на Земле уже четвертые сутки. Степень возмущения магнитосферы планеты оценивается уровнем G1 по пятиуровневой шкале, где G5 – это экстремально сильное возмущение, а G1 – слабое.

