Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 10:25

Наука

Магнитная буря продолжилась на Земле четвертые сутки

Фото: 123RF/paintingcat

Магнитная буря продолжается на Земле уже четвертые сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Степень возмущения магнитосферы планеты оценивается уровнем G1 по пятиуровневой шкале, где G5 – это экстремально сильное возмущение, а G1 – слабое.

Магнитная буря, начавшаяся на Земле еще 30 сентября, стала самой крупной за последние три месяца. Ее уровень достигал G3+. А 2 октября она находилась уже на среднем уровне в диапазоне от G1 до G3 с отдельными сильными пиками.

Магнитные возмущения стали причиной того, что жители европейской части России могли увидеть полярные сияния несколько ночей подряд.

Эксперт рассказал, для какой техники опасны магнитные бури

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика