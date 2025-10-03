Магнитная буря продолжилась на Земле четвертые сутки

Фото: 123RF/paintingcat

Магнитная буря продолжается на Земле уже четвертые сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Степень возмущения магнитосферы планеты оценивается уровнем G1 по пятиуровневой шкале, где G5 – это экстремально сильное возмущение, а G1 – слабое.

Магнитная буря, начавшаяся на Земле еще 30 сентября, стала самой крупной за последние три месяца. Ее уровень достигал G3+. А 2 октября она находилась уже на среднем уровне в диапазоне от G1 до G3 с отдельными сильными пиками.

Магнитные возмущения стали причиной того, что жители европейской части России могли увидеть полярные сияния несколько ночей подряд.

