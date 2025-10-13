На Солнце зафиксировали 15 вспышек

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце за понедельник, 13 октября, зафиксировали 15 вспышек класса М и С, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные – уровня M", – уточняется в сообщении.

Эксперты отметили, что вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Самый слабый соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждой следующей буквой сила вспышки увеличивается в 10 раз.

Нередко данные процессы сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, становятся причиной магнитных бурь.

Ранее сообщалось, что на Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки. В центре солнечного диска были замечены два активных очага размером примерно по 150 тысяч километров каждый, в которых звезда сжигает энергию, выброшенную 12 октября из ее глубины.

Последняя мощная вспышка M1.3 была зафиксирована 13 октября в 16:18. Она продлилась 32 минуты.