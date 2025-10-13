Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Сильные вспышки возобновились на Солнце вопреки прогнозам, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, в центре солнечного диска зафиксированы два активных очага размером примерно по 150 тысяч километров каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную 12 октября из глубины звезды. Каждый всплеск – вспышка уровня С или М, высших баллов Х пока нет.

Слом активности произошел 12 октября около 16:00 на фоне "исключительно радужных картин, рисовавшихся моделями", указали в лаборатории.

"Непонятно, если честно, откуда все это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться", – говорится в публикации.

В настоящее время вспышки фиксируются на уровне M1.0 – M2.0. При этом 4-месячный максимум составляет вспышка M6.4, которая произошла на Солнце 28 сентября.

"Чтобы поставить рекорды на срок больше 4 месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь", – рассказали в лаборатории и добавили, что отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с 15–16 октября.

Ранее на Земле завершилась магнитная буря, которая длилась с 30 сентября и стала самой крупной за последние 3 месяца. Ее уровень достигал G3+. Из-за геомагнитных возмущений жители Европейской России смогли увидеть полярные сияния.