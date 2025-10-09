Мощная вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Фото: depositphotos/l_g0rZh

На Солнце зафиксировали вспышку, относящуюся к предпоследнему классу мощности М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации ученых, вспышка М2 произошла 9 октября в 15:31.

Как поясняют эксперты, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Самый слабый класс (A) соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

С каждой следующей буквой сила вспышки увеличивается в 10 раз. Нередко они сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, становятся причиной магнитных бурь, подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что 26 и 27 сентября на Солнце зафиксировали три мощные вспышки. По данным ученых, 27-го числа в 06:59 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4226 (S12W09) заметили вспышку M1.0 продолжительностью 49 минут. В 07:23 произошла вторая вспышка М.1, которая длилась 9 минут.