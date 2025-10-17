Две сильные вспышки произошли на Солнце 17 октября

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Две вспышки класса М были зафиксированы на Солнце в ночь на 17 октября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

В частности, вспышки предпоследнего класса мощности наблюдались в 02:19 и 04:28 по московскому времени в группе пятен 4246 (N23W67) и 4246 (N23W67). Длительность первой составляла 16 минут, а второй – 25 минут.

В четверг, 16 октября, на Солнце было зафиксировано 5 вспышек класса M. Первая была зарегистрирована в 01:28. Последующие вспышки произошли в 02:45 и 03:21 соответственно.

Также выброс энергии уровня M наблюдался в 17:08 и 22:16. Длительность первой составила 33 минуты, а второй – 32 минуты.

