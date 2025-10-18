Пятая вспышка класса М зарегистрирована на Солнце за сутки

Фото: 123RF.com/pitris

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) произошла на Солнце. Она стала пятой за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной физики.

"18 октября в 13:51 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4 246 (N22W87) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 22 минуты", – говорится в сообщении.

Первая подобная вспышка была зафиксирована в 03:00, вторая – в 05:39, третья – в 09:39 и четвертая – в 09:58. Всех их ученые зарегистрировали в группе солнечных пятен 4 246.

Ранее Европейское космическое агентство зарегистрировало рост Южно-Атлантической аномалии – области со сниженной активностью магнитного поля Земли. По словам ученых, она с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половине территории континентальной Европы. Также отмечается неравномерный характер расширения в африканском направлении.

