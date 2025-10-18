18 октября, 10:09Наука
Магнитные бури ожидаются на Земле 18 октября
Фото: 123RF/altitudevisual
Магнитные бури прогнозируются на Земле в субботу, 18 октября, сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Изменение геомагнитного состояния ожидается в течение нескольких часов. Вспышечная активность повышенная, но без рисков для планеты.
"За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка – слабо возмущенная, вспышечная активность – повышенная без рисков для Земли", – уточнили в лаборатории.
Ранее сообщалось, что существующая 4 месяца на Солнце корональная дыра достигнет орбиты Земли. Признаком ее прибытия стал зафиксированный рост плазмы в околоземном пространстве. Воздействие дыры будет слабым, при этом люди могут в ближайшие сутки увидеть полярные сияния.
