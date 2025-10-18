Магнитные бури ожидаются на Земле 18 октября

Фото: 123RF/altitudevisual

Магнитные бури прогнозируются на Земле в субботу, 18 октября, сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изменение геомагнитного состояния ожидается в течение нескольких часов. Вспышечная активность повышенная, но без рисков для планеты.

"За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка – слабо возмущенная, вспышечная активность – повышенная без рисков для Земли", – уточнили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что существующая 4 месяца на Солнце корональная дыра достигнет орбиты Земли. Признаком ее прибытия стал зафиксированный рост плазмы в околоземном пространстве. Воздействие дыры будет слабым, при этом люди могут в ближайшие сутки увидеть полярные сияния.