Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/altitudevisual

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Ее зафиксировали в понедельник, 20 октября, в 08:27 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89). Продолжительность вспышки класса M1.1 составила 34 минуты.

Несколько дней назад, 18 октября, на Солнце произошло пять вспышек класса М. Первую зафиксировали в 03:00, вторую – в 05:39, третью – в 09:39, четвертую – в 09:58 и пятую – в 13:51.

Ранее ученые показали, как активная область 4246 в "дыму и пламени" уходит на обратную сторону Солнца. С 10 октября она произвела более 100 вспышек, 25 из которых соответствуют уровню М. Область снова появится в поле зрения Земли на противоположном краю Солнца в первых числах ноября.

