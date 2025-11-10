Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка высочайшего класса началась на Солнце, предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

К настоящему моменту балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х. Ученые продолжают фиксировать рост вспышки.

"Ой-ой-ой. Будет больно", – говорится в публикации лаборатории.

В понедельник, 10 ноября, Землю накроет магнитная буря среднего уровня G2, которая станет следствием выброса плазмы от солнечной вспышки класса M1.7, произошедшей 7-го числа.

При этом в течение минувших суток на звезде было зарегистрировано свыше 10 вспышек, одна из которых достигла балла X. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Ученые прогнозировали умеренное влияние на Землю, пик которого придется на вторник, 11 ноября.

