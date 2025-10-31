Активная область с мощными вспышками на Солнце развернется к Земле

Фото: xras.ru

Активная область 4 246, из-за которой на обратной стороне Солнца появились вспышки высшего балла, начала выходить к Земле, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным специалистов, выбросы материи и энергии из этой области направятся к планете через 3–4 дня.

"Активная область 4 246, в одиночку обеспечившая почти 10-кратный рост активности в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя 2 недели возвращается к Земле", – отметили ученые.

Они подчеркнули, что пока над краем солнечного диска заметны вершины магнитных петель, высота которых достигает 100–200 тысяч километров. По словам экспертов, 1 ноября вся данная область Солнца выйдет из-за края, и в поле зрения появятся сами пятна.

Согласно информации ученых, всю выходящую к Земле часть звезды покрывают активные области. Накануне крупные выбросы с обратной стороны фиксировались в районе экватора. После выхода в зону видимости область 4 246 получит новый номер.

Ранее специалисты заявляли, что геомагнитная обстановка на Земле начала оживляться после серии "мертвых дней". На обращенной к планете стороне Солнца несколько дней фиксировалась довольно большая корональная дыра. Геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.