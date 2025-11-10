Магнитные волокна от вспышки на Солнце уничтожили гигантский протуберанец

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Магнитные волокна от вспышки на Солнце уничтожили гигантский газовый протуберанец. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Телескопы засняли, как вылетевшие из центра вспышки X1.79 магнитные волокна "пожирали" оказавшего рядом протуберанца, который состоит из темного холодного газа на 300 тысячах километров.

"Почти механическая точность, с которой плазменный "удав" находит и обвивает свою жертву, регулируется текущими в короне Солнца электрическими токами, а также разницей газового давления между горячим вспышечным ядром и холодным телом протуберанца", – говорится в сообщении.

Как отметили ученые, уничтожение протуберанца может дополнительно увеличить массу выброшенного в сторону Земли плазменного облака.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.79. На телескопах наблюдался выброс плазмы вдоль линии Солнце – Земля, частично смещенный к северу. До этого случился еще один крупный выброс плазмы в сторону Земли. Специалисты отмечали, что второе облако более крупное и быстрое, чем предыдущее.