Сильнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали самую сильную более чем за месяц вспышку на Солнце. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Максимум излучения был зафиксирован в 13:11 по московскому времени. Уровень вспышки составил M5.0, что сделало ее самой мощной с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4, пояснил ученый.

В настоящее время на звезде формируется крупный выброс массы, направление которого пока не определено.

"Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты", – добавил Богачев.

Ранее на Солнце произошел масштабный взрыв после серии выбросов плазмы. Ее облако оказалось направлено в сторону объекта 3I/ATLAS. При этом космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг звезды спутник Solar Orbiter на данный момент находится напротив обращенной к Земле стороны.