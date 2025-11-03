График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 13:56

Наука

Сильнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали самую сильную более чем за месяц вспышку на Солнце. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Максимум излучения был зафиксирован в 13:11 по московскому времени. Уровень вспышки составил M5.0, что сделало ее самой мощной с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4, пояснил ученый.

В настоящее время на звезде формируется крупный выброс массы, направление которого пока не определено.

"Центр активности, однако, пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты", – добавил Богачев.

Ранее на Солнце произошел масштабный взрыв после серии выбросов плазмы. Ее облако оказалось направлено в сторону объекта 3I/ATLAS. При этом космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг звезды спутник Solar Orbiter на данный момент находится напротив обращенной к Земле стороны.

Ученые зафиксировали сильные вспышки на Солнце

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика