01 ноября, 10:27Наука
Активная область вышла на обращенную к Земле сторону Солнца
Ученые отмечают, что следом за ней появляется вторая, еще более масштабная область, чьи раскаленные плазменные петли уже видны на снимках.
"Кто знает, может, настоящей королевой станет как раз она", – предположили в РАН.
Ранее сообщалось, что на Земле немного оживилась геомагнитная обстановка после серии мертвых дней. На обращенной к планете стороне Солнца фиксировалась большая корональная дыра.
