Активная область вышла на обращенную к Земле сторону Солнца

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии" (XRAS)

Активная область 4 246 полностью вышла на сторону Солнца, обращенную к Земле, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что следом за ней появляется вторая, еще более масштабная область, чьи раскаленные плазменные петли уже видны на снимках.

"Кто знает, может, настоящей королевой станет как раз она", – предположили в РАН.

Ранее сообщалось, что на Земле немного оживилась геомагнитная обстановка после серии мертвых дней. На обращенной к планете стороне Солнца фиксировалась большая корональная дыра.

