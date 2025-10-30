РАН предупредила о сохранении геомагнитных возмущений на сутки

Фото: depositphotos/vampy1

Геомагнитные возмущения на Земле продлятся еще примерно сутки, предупредили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно прогнозу ученых, вспышечная активность в этот период будет низкой. Также исследователи добавили, что за последние сутки геомагнитное поле оставалось нестабильным, но вспышки солнечной активности фиксировались в спокойном состоянии.

Ранее специалисты заявляли, что геомагнитная обстановка на Земле начала оживляться после серии "мертвых дней". На обращенной к планете стороне Солнца несколько дней фиксировалась довольно большая корональная дыра. Геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.

Ожидается, что область активного распространения плазмы на Солнце развернется к планете уже в субботу, 1 ноября. Влияние будет ощущаться через 5–7 дней.