Солнце стало разворачиваться к Земле стороной, где происходят крупные взрывы

Область активного распространения плазмы на Солнце в скором времени развернется к Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там напомнили, что подобные процессы на невидимой с Земли солнечной стороны наблюдаются уже около 10 дней. Их фиксируют телескопы и коронографы, так как выбрасываемое при взрывах вещество разлетается далеко за пределы солнечного диска.

Предположительно, за это время произошло несколько вспышек высшего балла X, а одна из них даже достигла мощности в X10.

"Активный центр почти полностью пересек солнечный диск и скоро появится на видимой стороне Солнца на его левом восточном крае. Предварительно, это произойдет в субботу (1 ноября. – Прим. ред.), после чего происходящие здесь процессы станут прямо видны с Земли, а еще через 5–7 дней начнут и влиять на Землю", – уверены ученые.

Ранее специалисты заявляли, что геомагнитная обстановка на Земле начала оживляться после серии "мертвых дней". На обращенной к планете стороне Солнца несколько дней фиксировалась довольно большая корональная дыра. Геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.

