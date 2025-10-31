Фрагменты замеченного над Москвой метеорита упали в районе трассы М-11

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обломки замеченного над Москвой метеорита упали недалеко от населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля, а также могли долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, яркий болид вошел в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров в секунду. После чего железный или железно-каменный метеорит размером около метра разрушился.



Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Небесное тело удалось заметить в 06:32 по московскому времени на высоте около 150 километров над Тотьмой в Вологодской области. Пролетев над Вологдой, Череповцом и северной частью Рыбинского водохранилища, оно начало стремительно снижаться.

Разрушение началось на 20-й секунде полета, когда высота составляла 42 километра. Окончательно болид рассыпался спустя 4 секунды на высоте примерно 32 километров.

"Его фрагменты выпали на Землю по траектории в четырехугольнике, образованном населенными пунктами Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово, вероятнее, к северу от расположенного внутри этого четырехугольника города Удомля", – добавили в РАН.

Жители нескольких городов Подмосковья наблюдали падение яркого небесного объекта, оставившего в небе огненный след 27 октября. Его видели в Видном, Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцове.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сначала предположил, что метеорит, скорее всего, сгорел в атмосфере, а его зеленый цвет объяснил высоким содержанием никеля. При этом ученый не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора.

Позднее исследователи заявили, что космический объект мог быть астероидом. Однако они отмечали, что предварительная информация по траектории болида показывала "некоторое число странностей".

В свою очередь, научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев счел, что появление болида могло быть связано с возросшей космической активностью в околоземном пространстве.