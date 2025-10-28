NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

Фото: depositphotos/adameq2

NASA закрыло в своих базах доступ к информации об астероиде 2025 US6, который, по расчетам, должен был пройти в 150 тысячах километров от Земли во вторник, 28 октября, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что информация о траектории движения и иных характеристиках астероида находилась в открытом доступе до появления новостей о наблюдении болида в Центральной России.

Сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия информации присутствует в кэше российской поисковой системы, но ссылки с данной страницы формируют ошибки.

"Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика вообще распространена, на данный момент неясны", – отметили ученые.

Позже они обновили сообщение, указав на то, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B. Это китайский космический аппарат, который неудачно вывели на окололунную орбиту в 2024 году, после чего он оказался "на не вполне определенной траектории".

В марте 2025 года Китай перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть с востока на запад – это совпадает в направлением наблюдавшегося болида.

Ученые заключили, что если будет установлена искусственная природа тела, то есть вероятность, что речь может идти об этом аппарате. Кроме того, в таком случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно.

Ранее на камеры в Московской области попал космический объект, который мог быть астероидом. Однако ученые отмечали, что предварительная информация по траектории болида показывала "некоторое число странностей".

Его можно было наблюдать около 25 секунд, что очень много для астероида, но характерно для космического мусора. Также основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологды и Череповца.

Если допустить, что на самом деле космическое тело летело гораздо выше, то оно должно было бы обладать исключительно высокой скоростью.

