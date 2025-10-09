Daily Star: зеленый огненный шар пронесся над английским городом и оставил после себя след

Фото: x.com/nickshanks_

Неопознанный метеор зеленого цвета с однотонным шлейфом пронесся в небе над британским городом Ноттингем. Об этом сообщает МК со ссылкой на местное издание Daily Star.

По данным СМИ, космическое тело было видно невооруженным глазом. Чтобы увидеть его, достаточно было подняться на возвышенность или выехать за пределы города. Благодаря этому многие горожане успели сделать фотографии метеорита, после чего начали активно делиться снимками в социальных сетях.

Британские ученые также прокомментировали пролет метеора. Они отметили, что на данный момент астрономы не располагают достаточной информацией о данном явлении. Более того, небесное тело пока не удалось отнести ни к одному из известных на сегодняшний день метеорных потоков.

Схожее необычное явление произошло ранее в Иркутской области. Жители некоторых населенных пунктов региона смогли увидеть яркий астероид, который сгорел на высоте около 20–30 километров над землей.

Астероид, размер которого составил примерно 10 сантиметров, был виден около 2–3 секунд. По словам астрономов, обычно такие мелкие частицы сгорают на высоте 80–90 километров, но этот объект был виден из-за редких условий.