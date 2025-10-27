Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 13:28

Наука
Главная / Новости /

Ученый Алексеев: появление яркого болида над Москвой объясняется космической активностью

Ученый назвал причину появления яркого болида над Москвой

Фото: телеграм-канал Mash

Появление яркого болида над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября может быть связано с возросшей космической активностью в околоземном пространстве. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Чаще всего такие события не угрожают жизни людей", – пояснил специалист.

По словам ученого, анализ траектории полета, скорости движения и интенсивного разрушения объекта в атмосфере указывает на то, что это, вероятнее всего, был элемент космического мусора – неработающий спутник или отработанная ракетная ступень.

Он отметил, что в ближайшее время эксперты по многочисленным видеосвидетельствам смогут определить подробности инцидента.

Алексеев подчеркнул, что на Землю периодически падают крупные фрагменты ракет. Например, случай в польской Познани, где были обнаружены остатки ракеты Falcon 9 компании Starlink, упавшие 19 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что жители нескольких городов Подмосковья наблюдали падение яркого небесного объекта, оставившего в небе огненный след. Его видели в Видном, Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцове. Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев объяснил, что метеорит мог сгореть в атмосфере. Его зеленый цвет мог быть вызван высоким содержанием никеля, а интенсивное свечение соответствовало метеору размером 5–10 см.

Ученый не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора, но подчеркнул, что в любом случае фрагменты объекта, скорее всего, не достигли поверхности Земли.

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Читайте также


наукагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика