Масштабный взрыв произошел на Солнце

Фото: xras.ru

Масштабный взрыв произошел на обратной стороне Солнца после серии выбросов плазмы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, которая опубликовала кадры геомагнитной активности.

"Маленький кружок в центре – это Солнце диаметром 1,5 миллиона километров. Размер Земли для сравнения составляет менее 13 тысяч километров", – уточнили специалисты.

В телеграм-канале лаборатории уточняется, что облако плазмы, которое было выброшено в результате взрыва, оказалось направлено в сторону объекта 3I/ATLAS. В настоящий период он двигается с противоположной стороны от Солнца с небольшим смещением на северо-запад.

По словам ученых, космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг звезды спутник Solar Orbiter на данный момент находится напротив обращенной к Земле стороны.

Ранее на Солнце произошло пять вспышек класса М. Первую зафиксировали в 03:00, вторую – в 05:39, третью – в 09:39, четвертую – в 09:58 и пятую – в 13:51.

Спустя время на звезде произошла еще одна вспышка предпоследнего класса мощности М. Ее зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89). Продолжительность вспышки класса M1.1 составила 34 минуты.