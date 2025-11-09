Мощная вспышка класса X1.79 произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Мощная вспышка класса X1.79 зафиксирована на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отметили ученые, сейчас на звезде происходит сильный взрыв на линии Солнце – Земля.

"На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли, скорость которого составила около 1 тысячи километров в секунду. По словам ученых, это облако было крупнее и быстрее предыдущего.

До этого на звезде возникла вспышка предпоследнего класса мощности М. Ее зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89).