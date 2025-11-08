Форма поиска по сайту

08 ноября, 08:36

Наука

Магнитная буря на Земле ночью превысила уровень G2

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд. Ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что возмущения магнитосферы продлятся по 10 ноября. В субботу, 8-го числа, вероятность бури уровня G3 оценивается в 85%, а 10-го числа прогнозируются колебания уровня G2.

Ранее на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. Его скорость составила около 1 тысячи километров в секунду. Как указали ученые, это облако было крупнее и быстрее предыдущего.

До этого на Солнце возникла вспышка предпоследнего класса мощности М. Ее зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89). Продолжительность вспышки составила 34 минуты.

Самая мощная за год магнитная буря началась на Земле

