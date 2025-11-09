Магнитная буря уровня G2 накроет Землю 10 ноября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Магнитная буря среднего уровня G2 ожидается в понедельник, 10 ноября, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По данным ученых, причиной станет выброс плазмы от солнечной вспышки класса M1.7, произошедшей 7 ноября.

"От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня", – уточнили специалисты.

Ученые уточняют, что эта вспышка осталась почти незамеченной на фоне рекордной магнитной бури, наблюдавшейся в тот же день.

Второй, более мощный выброс плазмы (класса X), по расчетам ученых, пройдет выше плоскости планет и не затронет Землю. Его прибытие ожидается во вторник.

Ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X1.79. По словам ученых, на звезде произошел сильный взрыв на линии Солнце – Земля.

До этого на Солнце случился крупный выброс плазмы в сторону Земли. Специалисты отмечали, что второе облако более крупное и быстрое, чем предыдущее.