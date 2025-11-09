09 ноября, 21:04Наука
Магнитная буря уровня G2 накроет Землю 10 ноября
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
Магнитная буря среднего уровня G2 ожидается в понедельник, 10 ноября, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
По данным ученых, причиной станет выброс плазмы от солнечной вспышки класса M1.7, произошедшей 7 ноября.
"От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня", – уточнили специалисты.
Ученые уточняют, что эта вспышка осталась почти незамеченной на фоне рекордной магнитной бури, наблюдавшейся в тот же день.
Второй, более мощный выброс плазмы (класса X), по расчетам ученых, пройдет выше плоскости планет и не затронет Землю. Его прибытие ожидается во вторник.
Ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X1.79. По словам ученых, на звезде произошел сильный взрыв на линии Солнце – Земля.
До этого на Солнце случился крупный выброс плазмы в сторону Земли. Специалисты отмечали, что второе облако более крупное и быстрое, чем предыдущее.
