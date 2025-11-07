В ИКИ РАН предупредили о самом мощном геомагнитном шторме за год

Фото: depositphotos/vampy1

В пятницу, 7 ноября, ожидается самый сложный геомагнитный день в 2025 году. Об этом предупредили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что в этот день Земля будет находиться под воздействием крупной корональной дыры и двух облаков плазмы из-за солнечных вспышек. Ученые добавили, что из-за прошедших 6 ноября магнитных бурь околоземное пространство стало нестабильным.

В экстремальные диапазоны перешли параметры солнечного ветра. Если нормальная его скорость – 300–400 километров в секунду, то сейчас она составляет от 700 до 800 километров в секунду. Температура плазмы приблизилась к 500 градусам, увеличившись в 5–10 раз.

Утром на Земле уже были зафиксированы магнитные бури классов G1 и G2, а в скором времени они могут усилиться до класса G3.

Также в течение суток основная масса облаков солнечной плазмы достигнет Земли. Как дальше будут развиваться магнитные бури, зависит от того, сольются ли эти облака в один поток и насколько они приблизятся к Земле. Согласно прогнозу, они не заденут ее напрямую. В таком случае магнитные бури не будут превышать уровень G4. Однако если прогноз неверный, то не исключено появление бурь уровня G5 – максимального.

Ранее сообщалось, что магнитная буря 7 ноября может стать одной из рекордных за последние несколько лет. Модель движения плазмы напоминает ситуацию 11 и 12 мая 2024 года, когда на Земле зафиксировали магнитную бурю сильнейшего класса.

