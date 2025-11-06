В РАН заявили, что магнитная буря 7 ноября может стать рекордной в 2025 году

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря на Земле 7 ноября может стать сильнейшей в 2025 году. Об этом предупредили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что существующая модель и предварительный прогноз геомагнитной активности еще не учитывает самый мощный солнечный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября. Однако, если не учитывать графики, Земле 7 ноября предстоит столкнуться с самой сильной магнитной бурей 2025 года и одной из рекордных за последние несколько лет, подчеркивают эксперты.

"Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11–12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", – сообщили в РАН.

Даже без учета последствий ночного выброса плазмы на Солнце, на 7 ноября прогнозируется магнитная буря интенсивностью от G3 (сильная) до G4 (очень сильная). Ученые ожидают, что с учетом новых данных уровень геомагнитной активности может достичь значений от G4 до G5.

Специалисты также обратили внимание на математические модели, согласно которым удар солнечного выброса должен приходиться лишь на край Земли. Однако аналогичный прогноз уже был накануне – тогда облака газа, которые, по расчетам, должны были пройти на расстоянии десятков миллионов километров от Земли, достигли планеты и стали причиной наблюдающихся сильных магнитных бурь.

Ранее сообщалось, что максимум метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября. В это время возможно увидеть до 15 метеоров в час. В целом метеорный поток будет активен с 6 по 30 ноября.


